В московском «Спартаке» в будущем могут появиться новые молодые игроки. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», у Томаша Амарала, спортивного директора «красно-белых» на карандаше есть не только 17-летний Аллен Обандо. Ранее эквадорского форварда «Барселоны» (Гуаякиль) связывали с московским клубом СМИ.

У спортдира «красно-белых» имеется целый шорт-лист из подобных молодых футболистов, которые в будущем могут усилить «Спартак». Тем не менее, массовой закупки молодёжью в московском клубе не планируется.

Напомним, что до первого официального матча «Спартака» в 2024 году остаётся менее недели. Его столичный клуб проведёт на выезде против принципиального соперника – питерского «Зенита», 2 марта. Игра пройдёт в рамках РПЛ.

«Спартак» занимает чистое пятое место турнирной таблицы Премьер-лиги с 30 баллами.

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