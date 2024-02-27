Глушаков дебютировал за «Урарту» в день объявления о его переходе в клуб

Денис Глушаков, российский полузащитник армянского «Урарту» оперативно дебютировал за свой новый клуб. Это случилось в вечернем вторничном матче чемпионата Армении, в котором «Урарту» играет против другой ереванской команды, «Пюника», кандидата на чемпионство.

Глушаков появился на поле после перерыва в матче. Счёт на момент появления Дениса на табло – 1:1.

Напомним, о переходе Глушакова в «Урарту» стало известно во вторник, 27 февраля. Зимние сборы опытный футболист провёл с «Ростовом» Валерия Карпина. Осенью прошлого года Денис играл в «Спартаке» из Костромы, клубе Второй лиги России.