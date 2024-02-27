​Терёхин: «Динамо» может бороться за чемпионство

Экс-игрок «Динамо» Олег Терёхин оценил перспективы команды во второй части сезона. По мнению Терёхина, «бело-голубые» относятся к претендентам на титул чемпиона России.

«Думаю, что претендовать на чемпионство можно, а почему нет? Отставание от «Краснодара» всего 6 очков», - сказал Терёхин.

По мнению Терёхина, динамовцы могут бороться с бразильцами из «Зенита», ведь те являются людьми, а не роботами.

«Я вполне серьёзно говорю, что «Динамо» может побороться за чемпионство, это вполне возможно при определённых обстоятельствах», - цитирует Терёхина «РБ Спорт».

После восемнадцати туров «Динамо» располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России. От «Зенита» команда Марцела Лички отстаёт на четыре очка, а от «Краснодара» - на шесть.

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Динамо» проведёт 3 марта – против «Локомотива» на своём поле.