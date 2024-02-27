Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Терёхин: «Динамо» может бороться за чемпионство

27 Февраля 2024 • 19:57 Комментировать

Экс-игрок «Динамо» Олег Терёхин оценил перспективы команды во второй части сезона. По мнению Терёхина, «бело-голубые» относятся к претендентам на титул чемпиона России.

«Думаю, что претендовать на чемпионство можно, а почему нет? Отставание от «Краснодара» всего 6 очков», - сказал Терёхин.

По мнению Терёхина, динамовцы могут бороться с бразильцами из «Зенита», ведь те являются людьми, а не роботами.

«Я вполне серьёзно говорю, что «Динамо» может побороться за чемпионство, это вполне возможно при определённых обстоятельствах», - цитирует Терёхина «РБ Спорт».

После восемнадцати туров «Динамо» располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России. От «Зенита» команда Марцела Лички отстаёт на четыре очка, а от «Краснодара» - на шесть.

Ближайший матч Российской премьер-лиги «Динамо» проведёт 3 марта – против «Локомотива» на своём поле.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Олег Терёхин
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Замена Анчелотти: «Реал» выбрал нового главного тренера ​Назван клуб, который мечтает возглавить Хаби Алонсо ​Мбаппе ответил на щедрое предложение «Манчестер Юнайтед» «Манчестер Сити» готов продать де Брёйне - озвучена сумма ​«Ливерпуль» возглавит один из трёх тренеров – названы имена Гвардиола и Артета продвигают громкое нововведение в АПЛ «Ливерпуль» может заменить Салаха экс-футболистом «Реала» ​«Реал» работает над двумя громкими трансферами «Барселона» приняла важное решение по Ямалю Де Хеа и Нойер дали ответ клубу Роналду
Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ «Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» Роналду, угомонись, хватит позориться, имей совесть Тухель покинет «Баварию» в конце сезона
Спортивные новости
Стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина Московское «Динамо» совершило камбэк и вырвало победу в овертайме у ЦСКА в КХЛ «Металлург» обыграл «Авангард» и финишировал первым в Восточной конференции КХЛ Фёдор Канарейкин – о достижении Гусева: «Рекорд Мозякина побить, это надо иметь большой талант» Андрей Чесноков – об игре Меншика: «Он классный теннис показывает» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Февраля
19:59 · Россия. Премьер-лига
Глушаков дебютировал за «Урарту» в день объявления о его переходе в клуб
19:57 · Россия. Премьер-лига
​Терёхин: «Динамо» может бороться за чемпионство
19:50 · Россия. Премьер-лига
Андрей Мостовой – о новичках «Зенита»: «Думаю, уже все притёрлись друг к другу»
19:50 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Зенит» сейчас выглядит фаворитом матча со «Спартаком»
19:41 · Россия. Премьер-лига
​Быстров: Если «Спартак» получит трёшку от «Зенита», то у Абаскаля нет яиц
19:41 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА или «Зенит»: Игрок «Спартака» Игнатов назвал самого принципиального соперника
19:37 · Россия. Премьер-лига
Андрей Мостовой рассказал, почему третий зимний сбор «Зенита» был психологически сложным
19:30 · Россия. Премьер-лига
Игнатов: «Я стал более хладнокровным»
19:17 · Россия. Премьер-лига
«Амарал может создать отличную команду в «Спартаке» — Канейра
19:15 · Россия. Премьер-лига
​Женская сборная России крупно обыграла Ботсвану
19:09 · Россия. Премьер-лига
Канейра: «У Тавареша большой талант»
19:02 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» не контактировал с Глушаковым по возможному возвращению Дениса в клуб
18:50 · Россия. Премьер-лига
Гранат хочет видеть «Динамо» в чемпионской гонке
18:50 · Россия. Премьер-лига
Леон Мусаев – игрок «Кубани» официально
18:41 · Россия. Премьер-лига
​Дзюба ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным
Все новости
Рекомендуем