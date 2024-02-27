Андрей Мостовой – о новичках «Зенита»: «Думаю, уже все притёрлись друг к другу»

Андрей Мостовой, полузащитник питерского «Зенита» оценил адаптацию в команде новичков своего клуба.

«Да, в это межсезонье так получилось, что много ребят и ушло и пришло. Думаю, что все уже притерлись друг к другу — и в быту, и на поле. Думаю, все хорошо готовы — и новички, и старички», - говорит Мостовой пресс-службе «Зенита».

Напомним, этой зимой «Зенит» пополнили вингеры Артур и Педро, полузащитник Ильзат Ахмтетов и центральный защитник Нино.

Первый официальный матч зенитовцы проведут 2 марта дома, соперник принципиальный – московский «Спартак».

Ранее Мостовой рассказал, почему третий зимний сбор был для его команды тяжёлым в психологическом плане.