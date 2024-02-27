Андрей Мостовой рассказал, почему третий зимний сбор «Зенита» был психологически сложным

Андрей Мостовой, полузащитник питерского «Зенита» оценил зимние сборы своей команды, которые прошли в этот раз на Ближнем Востоке. И рассказал, какой сбор был самым тяжёлым физически, а какой – психологически.

«Первый сбор был физически тяжелее всего, а третий — психологически, потому что ты уже очень долго находишься тут, и все уже немного приелось: еда, отель, солнце, поле футбольное. Мы чуть-чуть подустали, но уже почти всё. Мы хорошо готовы физически и тактически», - делится Мостовой с пресс-службой «Зенита».

Напомним, что первый официальный матч 2024 года «Зенит» сыграет уже в эти выходные. Соперников у питерцев будет принципиальнейший – московский «Спартак», игра намечена на субботу, 2 марта.