​Женская сборная России крупно обыграла Ботсвану

Во вторник вечером женская сборная России проводила товарищеский матч против Ботсваны. Игра проходила в Турции, где российские футболистки проводят учебно-тренировочный сбор.

Женская сборная России разгромила команду Ботсваны со счётом 4:0. Анна Беломытцева записала на свой счёт дубль. Ещё по голу забили Марина Фёдорова и Надежда Смирнова.

Отметим, что три из четырёх голов российская женская национальная команда забила ещё до наступления перерыва.

Напомним, что во вторник стартовала продажа билетов на товарищеский матч мужских сборных России и Сербии.