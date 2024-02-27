«Пари НН» не контактировал с Глушаковым по возможному возвращению Дениса в клуб

27 февраля российский опытный хавбек Денис Глушаков, наконец, определился со своим будущим. Он стал игроком армянского клуба «Урарту».

Давид Мелик-Гусейнов, гендиректор нижегородского «Пари НН» рассказал, что его клуб не контактировал с Денисом на предмет возможного камбэка Глушакова в клуб.

«Мы не контактировали с Глушаковым. В нашем периметре были другие футболисты, которых определили еще до открытия зимнего трансферного окна. Поэтому отрабатывали план по ним», - говорит Мелик-Гусейнов телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, Глушаков провёл в «Пари НН» вторую часть прошлого сезона, а после покинул клуб свободным агентом. Осень 2023 года он провёл в костромском «Спартаке».

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