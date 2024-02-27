25-летний опорный полузащитник казанского «Рубина» Леон Мусаев официально продолжит карьеру в клубе Мелбет-Первой лини, краснодарской «Кубани». Об этом докладывает пресс-служба «рубиновых». Выступать в составе южан футболист будет в рамках арендного соглашения, оно рассчитано до конца текущего сезона.

Напомним, что Мусаев в «Рубине» уже четвёртый год. В январе 2021 года он перебрался в Казань из родного питерского «Зенита» и с тех пор не менял клубную прописку и даже не уходил по арендам. В этом сезоне у Мусаева нет матчей в активе за казанский клуб.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в самом расцвете сил в 400 тыс. евро.