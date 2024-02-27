​«Спартаку» интересен нападающий из Южной Америки

«Спартак» проявляет интерес к нападающему Аллену Обандо из «Барселоны» (Гуаякиль). О том, что 17-летний футболист молодёжной сборной Эквадора находится на радаре московского клуба, сообщает телеграм-канал «КБ Телега | Никитин».

Отмечается, что интерес к Обандо исходит от португальского спортивного блока «Спартака». Эквадорца рассматривают как цель на перспективу. Трансфер Обандо может быть оформлен летом, когда игроку «стукнет» 18 лет.

Стоит сказать, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает Аллена Обандо в 1 миллион евро.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 2 марта – против «Зенита» на выезде.