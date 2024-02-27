​Президент «Урала» Иванов объяснил, почему против Fan ID

Григорий Иванов, который занимает должность президента «Урала», в очередной раз высказался о картах болельщика. Без этой карты сейчас нельзя попасть на матч Российской премьер-лиги.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявил, что система Fan ID отменяться не будет.

«Конечно, я против этого [паспорта болельщика], и мне бы хотелось, чтобы болельщикам было проще попасть на нашу арену. Мы хотим видеть наших фанатов на стадионе, а они не хотят оформлять Fan ID!» - цитирует Иванова Sport24.

Стоит сказать, что активные фанаты клубов Премьер-лиги бойкотируют матчи из-за системы Fan ID. Они считают, что система была введена властями для осуществления контроля за фанатским движением в стране.

​Fan ID в России не отменят – министр спорта