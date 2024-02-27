​Ринат Билялетдинов: «Для звёздного уровня в Европе в России футболистов нет»

Известный тренер Ринат Билялетдинов считает, что в России сейчас нет футболистов, способных быть звёздными на европейском уровне.

По словам Билялетдинова, для Кузяева переход в середняк чемпионата Франции («Гавр») является шагом вперёд, но должна быть востребованность.

«Одно дело, когда агент навязывает возможный переход, а совсем другое, когда к тебе за игроком приходят», - цитирует Билялетдинова Metaratings.

Говоря о Руслане Литвинове, Билялетдинов сказал, что даже для переезда в средний европейский клуб он должен стать твёрдым игроком основы в «Спартаке».

«Для звёздного уровня в Европе у нас футболистов нет», - сказал Билялетдинов.