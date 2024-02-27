Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов уверен, что «Сочи» останется в РПЛ

27 Февраля 2024 • 17:33 Комментировать
Балтика
...
Сочи
03.03 19:00

Бывший наставник московского ЦСКА Александр Тарханов поделился мнением о перспективах «Сочи» во второй части сезона РПЛ.

«На сборах команда неплохо смотрелась, видно, что Морено доносит свои идеи до футболистов. В команду пришли сильные новички, уверен, команда останется в РПЛ», — приводит слова Тарханова портал «РБ Спорт».

По итогам 18 сыгранных туров «Сочи» находится на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России, сумев заработать 11 очков.

Стоит отметить, что зимой южане сменили главного тренера — вместо Александра Точилина был назначен испанский специалист Роберт Морено.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Александр Тарханов Сочи Роберт Морено ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 27 Февраля
16:18
Пименов: «Сочи» может остаться в РПЛ
26 Февраля
20:23
Клуб РПЛ отказался от услуг Глушакова
18:29
Заболотный хочет, чтобы «Сочи» остался в РПЛ
25 Февраля
17:28
Морено — о «Сочи»: «Меня называют сумасшедшим, говорят, что я вылечу»
22 Февраля
13:51
Игрок «Сочи» Агболака продолжит карьеру в «Сабуртало»
21 Февраля
15:18
«Балтика» усилилась бразильским футболистом
20 Февраля
11:23
Агент Маргасова: «Мы не обсуждали с «Сочи» продление контракта»
19 Февраля
10:04
Андрей Мостовой: «Надеюсь, Чистяков и Сутормин помогут «Сочи» сохранить место в РПЛ»
13 Февраля
15:14
Диего Луна стал игроком «Балтики»
12 Февраля
14:10
Семшов: «Сутормин принял правильное решение перейти в «Сочи»
11 Февраля
14:29
«Балтика» усилится венесуэльским защитником
14:02
Джорджевич: «Если бы остался в «Сочи», пришлось бы тренироваться непонятно где»
13:25
Джорджевич: «Обид на «Сочи» нет»
11:20
Джорджевич — об уходе из «Сочи»: «Позвонили и сказали — всё, тренер так решил, это неприятно»
08 Февраля
15:01
Агент Фамейе: «Балтика» — отличный клуб с большими амбициями»
07 Февраля
13:16
Тарханов: «Сочи» останется в РПЛ»
12:03
Адиев — о тренере «Сочи» Морено: «Для меня это немного загадка»
06 Февраля
09:24
Кордова — о переходе в «Сочи»: «Для меня это отличный опыт в карьере»
05 Февраля
13:59
Марокканский агент — о возможном переходе игрока сборной Марокко в «Сочи»: «Сделка уже завершена или близка к своему завершению»
12:05
Агент Арбузова: «Ярослав благодарен всем в ЦСКА»
09:22
Нобоа назвал причину своего возвращения на родину
04 Февраля
11:30
Дркушич отказался от перехода в итальянский клуб, решив остаться в «Сочи»
01 Февраля
16:53
Игнашевич: «Козлов заслужил возможность играть в команде Премьер-лиги»
16:34
Нобоа: «Пока приостановил вопрос с получением российского гражданства»
16:24
Агент Бурмистрова: «Никита — одно из немногих светлых пятен в «Сочи»
11:25
Агент Заболотного: «Контракт Николая с «Сочи» был продлён ещё на сезон»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БАЛТИКА СОЧИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» хочет вернуть двух звёзд Замена Анчелотти: «Реал» выбрал нового главного тренера ​Назван клуб, который мечтает возглавить Хаби Алонсо ​Мбаппе ответил на щедрое предложение «Манчестер Юнайтед» «Манчестер Сити» готов продать де Брёйне - озвучена сумма ​«Ливерпуль» возглавит один из трёх тренеров – названы имена Гвардиола и Артета продвигают громкое нововведение в АПЛ «Ливерпуль» может заменить Салаха экс-футболистом «Реала» ​«Реал» работает над двумя громкими трансферами «Барселона» приняла важное решение по Ямалю
Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ «Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» Роналду, угомонись, хватит позориться, имей совесть Тухель покинет «Баварию» в конце сезона
Спортивные новости
Стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина Московское «Динамо» совершило камбэк и вырвало победу в овертайме у ЦСКА в КХЛ «Металлург» обыграл «Авангард» и финишировал первым в Восточной конференции КХЛ Фёдор Канарейкин – о достижении Гусева: «Рекорд Мозякина побить, это надо иметь большой талант» Андрей Чесноков – об игре Меншика: «Он классный теннис показывает» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Февраля
18:11 · Россия. Премьер-лига
​Ринат Билялетдинов: «Для звёздного уровня в Европе в России футболистов нет»
17:33 · Россия. Премьер-лига
Тарханов уверен, что «Сочи» останется в РПЛ
17:26 · Россия. Премьер-лига
Андрей Мостовой — о «Спартаке»: «Очень надеемся на победу»
17:10 · Россия. Премьер-лига
Игнатов: Восемь очков от «Краснодара» — не так много
16:50 · Россия. Премьер-лига
Игнатов заявил, что у Ваноли и Абаскаля разные подходы к игрокам
16:43 · Россия. Премьер-лига
​Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от матча «Зенит» - «Спартак»
16:41 · Россия. Премьер-лига
Личка рассказал, как отнёсся бы к переходу Скопинцева в «Зенит»
16:30 · Россия. Премьер-лига
Игрок ЦСКА Келлвен рассказал о своей мечте
16:25 · Россия. Премьер-лига
Личка — о трансферах «Динамо»: «Никто не ушёл — это уже большой плюс»
16:18 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «Сочи» может остаться в РПЛ
16:09 · Россия. Премьер-лига
Игнатов: Амарал — квалифицированный специалист
15:56 · Россия. Премьер-лига
Спивак: «Зенит» — фаворит матча со «Спартаком»
15:48 · Россия. Премьер-лига
Игнатов — о своей игре: «Хочется уменьшить количество ошибок»
15:40 · Россия. Премьер-лига
​Ринат Билялетдинов прогнозирует скорое падение «Краснодара» с вершины РПЛ
15:36 · Россия. Премьер-лига
Балахнин прокомментировал переход Глушакова в «Урарту»
Все новости
Рекомендуем