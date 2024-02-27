Тарханов уверен, что «Сочи» останется в РПЛ

Бывший наставник московского ЦСКА Александр Тарханов поделился мнением о перспективах «Сочи» во второй части сезона РПЛ.

«На сборах команда неплохо смотрелась, видно, что Морено доносит свои идеи до футболистов. В команду пришли сильные новички, уверен, команда останется в РПЛ», — приводит слова Тарханова портал «РБ Спорт».

По итогам 18 сыгранных туров «Сочи» находится на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России, сумев заработать 11 очков.

Стоит отметить, что зимой южане сменили главного тренера — вместо Александра Точилина был назначен испанский специалист Роберт Морено.