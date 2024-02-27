Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Алан Дзагоев проходит стажировку в ЦСКА.

«Очень сложно сказать, станет ли карьера Дзагоева в этом плане успешной. Этого никто не знает. Если Алан хочет стать тренером, то ему очень нужно пройти стажировку. Я приветствую его начинания. Нужно попробовать все это, прикинуть свои возможности. Потом он сможет взять какую-то команду. Даже из низшей лиги, все равно интересно.

Как я понимаю, он там проходит стажировку как селекционер. Эта работа тоже неплохая, и она может Дзагоеву подойти. Причем на этом месте чувствуется проблема у ЦСКА. Мы сейчас покупаем черти что. А раньше при хорошем скауте брали по-настоящему сильных футболистов. А сейчас отдаем большие деньги, а пользы особо потом нет. Так что эта должность тоже очень интересная. Дай бог, чтобы у Алана получилась футбольная карьера уже не в качестве игрока», - сказал Пономарёв.