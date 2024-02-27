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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пименов: «Сочи» может остаться в РПЛ

27 Февраля 2024 • 16:18 Комментировать
Балтика
...
Сочи
03.03 19:00

Экс-игрок «Локомотива» Руслан Пименов поделился комментарием о перспективах «Сочи» во второй части сезона Российской премьер-лиги.

«Сочи» поменял процентов 80 своего состава, укрепился качественными футболистами. Думаю, задачу остаться в РПЛ они могут выполнить. Хотя это будет очень сложно», — заявил Пименов в эфире «Матч ТВ».

По мнению специалиста, Чистяков, Сутормин и ряд других новичков точно усилят «Сочи».

Первую часть сезона южане завершили на последней строчке в чемпионате России, набрав всего 11 баллов в 18 турах.

3 марта «Сочи» на выезде сыграют с «Балтикой» в рамках 19-го тура РПЛ. Начало поединка запланировано на 19:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Руслан Пименов Сочи

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БАЛТИКА СОЧИ
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