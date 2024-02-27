Пименов: «Сочи» может остаться в РПЛ

Экс-игрок «Локомотива» Руслан Пименов поделился комментарием о перспективах «Сочи» во второй части сезона Российской премьер-лиги.

«Сочи» поменял процентов 80 своего состава, укрепился качественными футболистами. Думаю, задачу остаться в РПЛ они могут выполнить. Хотя это будет очень сложно», — заявил Пименов в эфире «Матч ТВ».

По мнению специалиста, Чистяков, Сутормин и ряд других новичков точно усилят «Сочи».

Первую часть сезона южане завершили на последней строчке в чемпионате России, набрав всего 11 баллов в 18 турах.

3 марта «Сочи» на выезде сыграют с «Балтикой» в рамках 19-го тура РПЛ. Начало поединка запланировано на 19:00 по мск.