​Ринат Билялетдинов прогнозирует скорое падение «Краснодара» с вершины РПЛ

Известный тренер Ринат Билялетдинов считает, что «Краснодар» не сможет стать чемпионом России в нынешнем сезоне.

Отметим, что после восемнадцати туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Второй «Зенит» команда Владимира Ивича опережает на два зачётных балла.

«Креатива, который терять нельзя, у «Краснодара» меньше, чем у «Зенита». Два-три тура – и они покатятся вниз. Причём сильно, третья строчка может быть за счастье», - цитирует Билялетдинова Metaratings.

Ринат Билялетдинов считает, что «Зенит» может вернуться на первое место уже по итогам ближайшего весеннего тура. По мнению тренера, через несколько туров интрига в борьбе за чемпионство станет затухать.