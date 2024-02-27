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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Ринат Билялетдинов прогнозирует скорое падение «Краснодара» с вершины РПЛ

27 Февраля 2024 • 15:40 Комментировать

Известный тренер Ринат Билялетдинов считает, что «Краснодар» не сможет стать чемпионом России в нынешнем сезоне.

Отметим, что после восемнадцати туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Второй «Зенит» команда Владимира Ивича опережает на два зачётных балла.

«Креатива, который терять нельзя, у «Краснодара» меньше, чем у «Зенита». Два-три тура – и они покатятся вниз. Причём сильно, третья строчка может быть за счастье», - цитирует Билялетдинова Metaratings.

Ринат Билялетдинов считает, что «Зенит» может вернуться на первое место уже по итогам ближайшего весеннего тура. По мнению тренера, через несколько туров интрига в борьбе за чемпионство станет затухать.

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