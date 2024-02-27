Булыкин поделился ожиданиями от матчей «Зенит» – «Спартак» и «Динамо» – «Локомотив»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин уже предвкушает возобновление сезона в Премьер-лиге. Экс-игрок леверкузенского «Байера» поделился ожиданиями от качества футбола в матчах «Зенит» – «Спартак» и «Динамо» – «Локомотив».

«Им с первых же встреч нужно показывать хороший футбол и давать результат. Исходя из этого, нас ждут очень интересные противостояния», – приводит слова Булыкина издание Vprognoze.

Напомним, лидером Российской премьер-лиги на сегодняшний день является «Краснодар», который ушёл на зимнюю паузу с перевесом в два очка от петербургского «Зенита».