​«Краснодар» отреагировал на госпитализацию Ольссона

Бывший футболист «Краснодара» Кристоффер Ольссон был госпитализирован из-за заболевания мозга. Краснодарский клуб отреагировал на новость о шведском игроке.

«Мы желаем Кристофферу здоровья и скорейшего восстановления!» - говорится в сообщении пресс-службы «быков».

Кристоффер Ольссон играл за «Краснодар» в 2019-2021 годах. За этот период шведский футболист провёл 80 официальных матчей, в которых записал на свой счёт четыре гола и семь результативных передач на партнёров.

Отметим, что «Краснодар» после восемнадцати туров является лидером Российской премьер-лиги.