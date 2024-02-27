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​«Краснодар» отреагировал на госпитализацию Ольссона

27 Февраля 2024 • 15:00 Комментировать

Бывший футболист «Краснодара» Кристоффер Ольссон был госпитализирован из-за заболевания мозга. Краснодарский клуб отреагировал на новость о шведском игроке.

«Мы желаем Кристофферу здоровья и скорейшего восстановления!» - говорится в сообщении пресс-службы «быков».

Кристоффер Ольссон играл за «Краснодар» в 2019-2021 годах. За этот период шведский футболист провёл 80 официальных матчей, в которых записал на свой счёт четыре гола и семь результативных передач на партнёров.

Отметим, что «Краснодар» после восемнадцати туров является лидером Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Кристоффер Ольссон
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