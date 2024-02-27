​Экс-игрок «Краснодара» попал в больницу с заболеванием мозга

Бывший футболист «Краснодара» Кристоффер Ольссон оказался на больничной койке. Как сообщает BBC, 28-летний швед потерял сознание дома и был госпитализирован. Здоровье Ольссона сейчас поддерживает аппарат искусственной вентиляции лёгких.

«Митьюлланд», за который выступает Ольссон, уже сделал заявление.

«Конечно, внезапная болезнь Кристоффера глубоко потрясла всех в «Митьюлланде».Ольссон страдает от острого заболевания головного мозга, которое не связано ни с каким-либо вредом, нанесённым самому себе, ни с внешними факторами. Команда ведущих датских медиков работает над установкой диагноза и лечением», - говорится в заявлении.

Кристоффер Ольссон выступал за «Краснодар» в 2019-2021 годах.