Канчельскис назвал лучших российских футболистов

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с журналистом назвал лучших российских футболистов.

«Сильнейшие российские футболисты? Когда собирается сборная, становится понятно, что сильнейшие - те, кто играет в Европе: Головин, Миранчук, Кузяев. Их уровень выше по определению», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Напомним, что в марте сборная России проведет две товарищеские встречи против национальных команд Сербии и Парагвая. В последнем контрольном поединке подопечным Валерия Карпина противостояла Куба. Россияне отпраздновали крупную победу со счетом 8:0.