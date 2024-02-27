Кечинов отреагировал на трансфер Глушакова в «Урарту»

Ветеран московского «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с журналистами высказался о переезде полузащитника Дениса Глушакова в армянский клуб «Урарту». Контракт рассчитан до лета 2024 года.

«Если он чувствует, что может играть и у него до сих пор огромное желание, то подписание контракта с «Урарту» - это правильно. У него желание играть еще как минимум пару сезонов, судя по сборам с «Ростовом», - передает слова Кечинова «Спорт-Экспресс».

Предыдущим местом работы 37-летнего российского полузащитника был «Спартак» из Костромы. С января опытный футболист находился в статусе свободного агента.