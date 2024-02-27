Семак оценил готовность новичков «Зенита»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак оценил готовность новичков клуба к старту второй половины сезона.

«Они втягиваются. Для того, чтоб быть готовыми на 100%, одного месяца недостаточно. К началу следующего сезона они полноценно вольются, адаптируются к тренировкам, которые у нас проходят», - передает слова главного тренера пресс-служба «сине-бело-голубых».

В первом матче после зимней паузы петербургский коллектив на «Газпром Арене» примет московский «Спартак». Встреча пройдет 2 марта. По итогам 18 туров чемпионата России «Зенит» занимает второе место, а «красно-белые» находятся на пятой строчке.