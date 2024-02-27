Семак подвёл итоги зимних сборов «Зенита»

Рулевой петербургского «Зенита» Сергей Семак подвел итоги зимних тренировочных сборов команды.

«Подготовительный период получился непростым и для игроков, и для тренерского штаба. Мы можем быть довольны той работой, которую мы провели. Все цели, которые ставили, выполнили», - передает слова главного тренера команды пресс-служба «сине-бело-голубых».

В первом матче после зимнего перерыва «Зенит» на своем поле встретится со столичным «Спартаком». Поединок состоится 2 марта на стадионе «Газпром Арена». Перед этой игрой хозяева занимают второе место в таблице, а гости находятся на пятой строчке.