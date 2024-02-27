Кастаньо оценил идею трансфера Хамеса в РПЛ

Хавбек «Краснодара» Кевин Кастаньо поделился мнением по поводу потенциального трансфера экс-полузащитника мадридского «Реала» и мюнхенской «Баварии» Хамеса Родригеса в чемпионат России.

«Всем бы хотелось иметь Хамеса у себя в команде. Но игрок, за плечами которого такая карьера, ищет стабильное место для своей семьи поближе к родине. А в России футбол динамичный и конкурентоспособный», - передает слова легионера «Чемпионат».

В настоящий момент колумбийский полузащитник является игроком «Сан-Паулу». Родригес близок к расторжению трудового соглашения с бразильским клубом.