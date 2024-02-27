Семак рассказал о подготовке к матчу со «Спартаком»

В рамках 19-го тура Российской премьер-лиги состоится поединок петербургского «Зенита» против московского «Спартака». Об этой встрече высказался главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак.

«Последние дни в Абу-Даби посвящены точечной подготовке к «Спартаку»? У нас нет такой конкретной точечной подготовки. Мы готовимся, но у нас много матчей впереди. Мы должны быть готовы ко всем соперникам», - передает слова специалиста клубная пресс-служба петербургского клуба.

Матч «Зенит» - «Спартак» состоится в субботу, 2 марта, на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.