«Зенит» обратился к Семаку

Сегодня, 27 февраля, главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак празднует день рождения. Пресс-служба «сине-бело-голубых» поздравила наставника с 48-летием.

«Уважаемый Сергей Богданович! Мы от всей души поздравляем Вас с праздником, желаем новых рекордов и исторических достижений. С днем рождения! Семак здесь главный!» - гласит сообщение клуба в социальных сетях.

Под руководством Семака петербургская команда пять раз подряд становилась чемпионом Российской премьер-лиги. После 18 туров чемпионата страны «сине-бело-голубые» набрали 36 очков и располагаются на второй строчке в турнирной таблице.