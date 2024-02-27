Широков выбрал между Джикией и Бабичем

Экс-футболист московского «Спартака» Роман Широков в беседе с журналистом высказал мнение о ситуации защитника Георгия Джикии в стане «красно-белых».

«Выбор игрока - это дело вкуса тренера. И ничего не сделаешь. Если тренеру нравится Бабич, хоть ты что делай, он больше нравится Абаскалю. Бабич моложе, плюс он, на мой взгляд, немного сильнее», - приводит слова Широкова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Джикия принял участие в девяти поединках «народной команды», не отметившись результативными действиями. Срок действующего трудового соглашения между защитником и «Спартаком» истекает летом 2024 года.