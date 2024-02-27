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Стипиди: «МЛС – чистейший отстой, а Пётр Первый зря прорубил окно в Европу» эксклюзив

27 Февраля 2024 • 12:44 Комментировать
Лос-Анджелес Гэлакси
1:1
Интер Майами

Экс-арбитр ФИФА Павел Стипиди в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым резко раскритиковал РФС за внедрение в чемпионат России практики объявления решений судьями после ВАР-просмотров и совершил экскурс в XVIII век.

- Мы что, самая худшая футбольная федерация в мире? Как бы там ни было, признают нас или не признают, на сегодняшний день мы пятая или шестая лига в мире. Если признать МЛС одной из лучших, я вообще буду сильно смеяться. Потому что я считаю МЛС отстоем. Чистейшим отстоем. Пускай на этом футбольном отстое и пробуют нововведения с ВАРом. В МЛС только денег много. Три калеки там на трибуны ходят. Потому что в основном американский футбол смотрят.

В очередной раз РФС делает глубокую ошибку. Мы так боготворим Петра Первого, а я думаю, наоборот, он сделал очень плохое дело, прорубив окно в Европу. Зря это. Потому что мы своё не ценим, а всё берем оттуда. Парики мы надели с Петра Первого. Сегодня продолжаем в том же духе.

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