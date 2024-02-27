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Гордеев: «Краснодару» удалось сохранить лидеров, и это хорошая заявка» эксклюзив

27 Февраля 2024 • 12:28 Комментировать

Футбольный эксперт Андрей Гордеев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от выступления «Краснодара» во второй части сезона.

- Чего ждете от «Краснодара» этой весной? Команда усилилась несколькими игроками, в частности пришел топовый опорный полузащитник Кастаньо за 7 млн евро.

- Это позитивный момент. Любой тренер всегда скажет, что ему нужно по одному футболисту в каждую линию, потому что хочется, чтобы команда прибавляла. Финансовые возможности у «быков» есть. Вопрос в том, как адаптируется новичок. Наш чемпионат специфичен и достаточно силен, поэтому нюансы всегда есть. Мы не раз видели, как даже топовые футболисты, купленные за большие деньги, не всегда могут заиграть. Но сейчас «Краснодар» на ходу, он сыгран. Такой полузащитник, как Кастаньо, был нужен команде. Да, есть Черников, игрок оборонительного плана, мощный парень. Но добавить немного мастерства, не теряя возможность отбирать мяч, дорогого стоит. Поэтому команда Галицкого двигается осознано и верно. Пока все позитивно, и предпосылки для успеха есть.

- В команде появился нападающий Са, писали, что даже без одобрения Ивича. Как к этому отнеслись?

- Мы не знаем этого на сто процентов. Но вряд ли в профессиональном клубе будут игнорировать мнение тренера. Возможно, были другие варианты. Но в любом случае если человек оказался в команде, значит, одобрение было получено. Всегда стоит конфликт интересов клуба и тренера, потому что у всех свой взгляд, но у любой команды есть линия развития. Иногда эти две стратегии приводят к конфликту, и надо уметь из него выходить. Я думаю, что с опытом Ивича и Галицкого они справятся с этой ситуацией.

- Ахметов перешел к прямому конкуренту – «Зениту». Он не был основным, но являлся крепким игроком ротации. Как расцениваете его уход?

- Питерцы заявляли, что им нужны российские футболисты для ротации. Проиграл ли от этого перехода «Краснодар»? Не думаю, что очень сильно.

- Команде удалось сохранить всех своих лидеров. Это серьезный плюс?

- Конечно. Всегда для любого клуба это важно, потому что варианты для перехода есть всегда. И когда тебе удается сохранить лидеров – это хорошая заявка, ведь команда становится сильнее, ребята сыгрываются, начинают лучше взаимодействовать.

- Как оцениваете шансы южан на чемпионство?

- «Зенит» выглядит цельнее в этой гонке на долгую дистанцию. Но то, что делает «Краснодар», вызывает уважение. Есть конкуренция. Чемпионат этим очень интересен. Я бы еще «Динамо» отметил, которое неплохо выглядит, и «Спартак». Нас ждет интересная концовка сезона.

- Но «бело-голубые» не усилились, в отличие от конкурентов. Это большой минус?

- Да. Но они сохранили то, что было. У команды достаточно резерва для борьбы за медали. Сейчас «Динамо» выглядит неплохо.

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- Первый матч после рестарта «Краснодар» проведет с «Рубином». Какие ожидания?

- «Рубин» всегда борется за самую высокую цель и всегда хочет чего-то большего. Но сейчас «Краснодар» выглядит интереснее, и я не думаю, что он потеряет очки.

Елена Григорьевская

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Краснодар Андрей Гордеев
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