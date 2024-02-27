Полузащитник «Сочи» Ованес Арутюнян перебрался в ереванский «Пюник» на правах арены до завершения нынешнего сезона. Об этом отрапортовала пресс-служба российского клуба.

«Удачного продолжения сезона, Овик!» - говорится в публикации южан.

Стоит отметить, что Арутюнян выступал за «Пюник» до трансфера в сочинский клуб. В минувшем сезоне полузащитник поучаствовал в 22 поединках во всех турнирах, записав на свой счет 12 забитых мячей и четыре результативные передачи. Эксперты портала Transfermarkt оценивают рыночную стоимость Ованеса в 400 тысяч евро.

После 18 туров РПЛ «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице.