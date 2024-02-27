Быстров дал чёткий ответ, станет ли он тренером

Известный в прошлом футболист Владимир Быстров, поигравший за московский «Спартак» и петербургский «Зенит», ответил на вопрос, готов ли он начать тренерскую карьеру.

«Все, что мог, я передал детям. Я не буду тренером. Это тяжело очень. Я пошел по экспертной тропе», - приводятся слова Владимира в бусти-аккаунте Сергея Егорова.

Быстров провел за сборную России 47 поединков и отметился четырьмя забитыми мячами. Вместе с национальной командой Владимир стал бронзовым призером чемпионата Европы – 2008. В настоящий момент Быстров работает футбольным экспертом на телевидении.