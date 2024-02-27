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Деменко: «Для «Краснодара» многое будет зависеть от матча «Зенит» - «Спартак» эксклюзив

27 Февраля 2024 • 12:08 Комментировать

Футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от выступления «Краснодара» во второй части сезона.

- Чего ждете от «Краснодара» этой весной?

- Мне кажется, последние матчи чемпионата будут тяжелыми для «Краснодара». Будет многое зависеть от матча «Зенита» со «Спартаком». Если питерцы сыграют хотя бы вничью, а южане выиграют, то отрыв будет уже пять очков. Тогда неизвестно, что может быть.

- В команду пришел топовый опорный полузащитник Кастаньо за 7 млн евро. Эта позиция нуждалась в усилении?

- «Быки» усилились точечно. Скорее всего, позиция опорного полузащитника очень важна в построении игры «Краснодара». Может быть, Ивич и хотел видеть у себя еще каких-то атакующих игроков, но не получилось. Думаю, что тренер понимает: есть матчи, в которых его команда просто обязана брать очки, и есть игры с конкурентами, которые надо постараться не проиграть. После трех-четырех туров уже можно будет понимать, на что его команда претендует.

- В команде появился также нападающий Са, писали, что даже без одобрения Ивича. Как это оцените?

- Думаю, что происходит недопонимание. Я по разговорам слышал, что «Краснодар» играет вообще без премиальных. А мне кажется, что футболистов все-таки надо поощрять в какие-то моменты. Мы знаем, что многие команды получают премиальные, и тут тоже нужен баланс. И второй момент: как можно без одобрения тренера взять игрока в команду, которая идет на первом месте? Это непонятно. Все это не афишируется. Но если информация верна, что Са взяли без одобрения Ивича, это говорит о том, что в команде есть дисбаланс.

- При этом команде удалось сохранить всех своих лидеров. Это серьезный плюс?

- Это плюс тренеру, который уговорил ребят доиграть до конца сезона. Мы ведь слышали про агентские разговоры, какие-то моменты. Но Ивич достучался до футболистов.

- Насколько важную роль здесь сыграло то, что есть реальный шанс на чемпионство?

- Это тоже есть. Но и нюансы так сложились. Если бы у Кордобы был реальный шанс уехать играть в Испанию, он бы это сделал. И никто не стал бы препятствовать, если бы клубу предложили хорошие финансовые условия. Просто до предметного разговора дело не дошло. С другой стороны, конечно, фактор чемпионства тоже мог повлиять. Проделана большая работа, осталось провести не так много туров в чемпионате, поэтому многие ребята согласились доиграть в «Краснодаре» до лета.

- Какие козыри есть у «быков» перед конкурентами за золото?

- Они есть, мы ведь видели, что по ходу сезона «быки» никому не уступили по игре и серьезных осечек не допускали. Но весной будет новый чемпионат, и мы видели, что на сборах южане играли невыразительно. Плюс надо учитывать настрой соперников на матчи с фаворитом. В таких играх соперникам часто за победы будут давать двойные премиальные. Поэтому лидеру придется тяжело.

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- Первый матч после рестарта «Краснодар» проведет с «Рубином». Какие ожидания?

- «Рубин» на сборах не очень хорошо себя показал, пропускал на последних минутах, проигрывал. И осадок останется. Но южанам все равно будет тяжело даже с казанской командой. Нужна только победа, а значит, будет присутствовать давление.

Елена Григорьевская

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Краснодар Максим Деменко
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