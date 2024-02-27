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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стипиди: «Мажич пытается сделать из наших судей подопытных кроликов» эксклюзив

27 Февраля 2024 • 10:37 Комментировать

Бывший арбитр ФИФА Павел Стипиди в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал нововведение в РПЛ, согласно которому арбитры будут объявлять решения ВАР по громкой связи.

- Мне непонятно, в какое состояние мы хотим привести наш судейский состав. Насколько я осведомлён, Мажича из УЕФА попросили, и он пришёл в Россию, а теперь пытается из наших судей устроить подопытных кроликов. На каком основании? Почему РФС соглашается, что именно в России судьи должны громко объявлять решение после ВАРа, а в Германии, Англии, Испании не должны? Для чего весь этот цирк устраивают?

УЕФА и ФИФА приводят футбол в такой блуд, что невозможно становится. Вы думаете, так просто собирается Суперлига, против которой так сильно кричат Инфантино и другие? Я не знаю, но включая свою логику, думаю, что создаётся новая система проведения соревнований в Европе. Наверно, она немножко по-другому будет работать, а то сейчас всё погрязло в скандалах и коррупции.

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат России Милорад Мажич РПЛ Павел Стипиди ещё теги
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