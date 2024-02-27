Чемпионат России возвращается: результаты матчей лидеров РПЛ в зимнюю паузу

В первый день весны состоится рестарт чемпионата России. На протяжении почти двух месяцев после четырёхнедельных каникул коллективы Российской премьер-лиги, преимущественно перебазировавшись в Объединенные Арабские Эмираты и Катар, проводили восстановительный период и контрольные матчи. Об их итогах и рассказывает сетевое издание «Евро-Футбол.Ру».

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Свой выбор мы остановили на итогах выступлений трех столичных клубов: «Динамо», «Локомотив» и «Спартак». Именно эти коллективы показали более стабильные и результативные итоги. Каждый из клубов потерпел только по одному поражению. Не случайно обошли стороной «Зенит» и ЦСКА. У победителя последних пяти национальных чемпионатов значатся неудачи в поединках с клубами «Аль-Райян» (Катар) – 2:4 и «Аль-Фатех» (Саудовская Аравия) – 1:1. Армейцы уступили «Сочи» 1:2.

«Локомотив»:

«Аль-Ухдуд» (Нарджан, Саудовская Аравия) — 2:0 (Сарвели, 50, Батраков, 68)

«Акрон» (Тольятти, Россия) — 0:2 (Чудин, 20, Галкин, 23)

«Урал» — 4:2 (Тикнизян, 8, 39, Раков, 78, 80 — Итало, 27, Каштанов, 71)

«Кайрат» (Алма-Ата, Казахстан) — 4:1 (Пиняев, 12, Митай, 22, Сулейманов, 36, Сарвели, 87)

«Торпедо» (Москва, Россия) — 2:0 (Сулейманов, 8, Митай, 13)

«Урарту» (Ереван, Армения) — 2:1 (Погостнов, 24, Жемалетдинов, 83 — Сильянов, 79-автогол)

«Алтын Асыр» (Ашхабад, Туркмения) — 2:0 (Сулейманов, 13, Глушенков, 64)

«Гульф Юнайтед» (Дубай, ОАЭ) — 11:1 (Жемалетдинов, 15, Сарвели, 16, 25, 45, Пиняев, 21, Ненахов, 38, Погостнов, 48, Раков, 60-пен., Дзюба, 71, Батраков, 81, Радиковский, 83 — Миракл, 79-пен.)

ФК Ашхабад (Туркменистан) – 3:0 (Сулейманов, 8, 11, Жемалетдинов, 30)

«Ростов» — 3:1 (Тикнизян, 74, 82, Жемалетдинов, 81 — Вахания, 53)

Игр – 10, Побед – 9, Поражение – 1

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Одно поражение, но какое

К центральному поединку после возобновления чемпионата 2 марта на «Газпром Арене» с «Зенитом» столичный «Спартак» подошёл в оптимальной форме. В последних четырёх играх 100%-ный результат с разницей мячей 19:0. Две победы были в рамках предсезонного турнира. Весьма уверенно были обыграны «Шабаб Аль-Ахли» (ОАЭ) – 5:0 и «Кайрат» (Казахстан) – 6:0. С другой стороны, единственное поражение стало разгромным и весьма болезненным. «Ростов» под руководством Валерия Карпина одержал победу над «красно-белыми» 3:0.

«Спартак»:

Торпедо (Москва, Россия) — 3:2 (матч прошёл в закрытом режиме)

«Ростов» — 0:3 (Чернов, 39, Комличенко, 42, Щетинин, 62)

«Шабаб Аль-Ахли» (ОАЭ) — 5:0 (Игнатов, 3, 28, Мартинс, 54, Зиньковский, 84, Угальде, 87)

«Кайрат» (Казахстан) — 6:0 (Соболев, 9, Зиньковский, 14, Хлусевич, 55, Промес, 62, 82, Мозес, 86)

«Абдыш-Ата» (Кант, Киргизия) — 4:0 (Денисов, 22, Классен, 30, 47, Угальде, 84)

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ФК «Астана» (Казахстан) — 4:0 (Астанов, 16-автогол, Промес, 26, 31, 45)

Игр – 6, Побед – 5, Поражение – 1

Как это у «Динамо» нет цели по чемпионству?!

«Динамо» с Личкой и «Локомотив» с Галактионовым также не остались без поражений. Поражения «Локомотива» от «Акрона» (повторно после поражения в Кубке России), да и «Динамо» в поединке с «Балтикой» в завершении сбора в Белеке неожиданно подпортили победную ведомость столичных клубов. Перед этим «бело-голубые» достигли фактически 100%-ного результата, а в целом динамовцы прошлись катком по соперникам. Расправился Личка и со своим бывшим клубом «Оренбургом» – 4:1. Неслучайно Константин Тюкавин был в недоумении после вопроса о чемпионстве: «Как это у «Динамо» нет цели стать чемпионом? Этого хотим и мы, и болельщики». «Локомотив» разыгрался к концу сборов. Стоит выделить волевую викторию над «Ростовом».

«Динамо»

ФК «Аль-Вакра» (Катар) – 9:2 (Фомин, 2, Тюкавин, 8, 25, Гладышев, 12, Бабаев, 20, Смолов, 39, 44, Макаров, 60, Чупаёв, 77 — Ассал-2

«Ботев» (Пловдив, Болгария) — 3:2 (Смолов, 21, Карраскаль, 45-пен., Чупаёв, 90 — Николов, 1, 17)

«Канвон» (Чхунчхон, Корея) — 2:2 (у «Д» – Тюкавин, 18, Назаренко, 56)

«Оренбург» — 4:1 (Гладышев, 8, Фомин, 52-пен., Боков, 75, Бителло, 85 — Титков, 66-пен.)

«Елемай» (Семей, Казахстан) — 2:1 (Гладышев, 55, Бабаев, 80 — Муртазаев, 60)

«Крылья Советов» — 1:1 (Чупаёв, 35 — Якуба, 36)

Второй состав — «Крылья Советов» — 5:1 (Макаров, 16, 29, Тюкавин, 58, 79, Бителло, 84 — Бейл, 73-пен.)

«Балтика» – 0:3 (Фамейе, 2, Рыбчинский, 22, Осипов, 42)

ЦСКА 2:1 (Грулев, 83, Карраскаль, 89 – Гайич, 73)

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Игр – 9, Побед – 6, ничьи – 2, поражение – 1

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