Игрок ЦСКА верит, что попадёт в сборную Бразилии

Защитник московского ЦСКА Келлвен считает, что ему по силам пробиться в сборную Бразилии из российского клуба.

«Реально ли из ЦСКА попасть в сборную Бразилии? Без всякого сомнения могу сказать, что это реально. Уверен: если буду хорошо работать, то сумею достичь вызова в сборную и попаду туда», - цитирует Келлвена «РБ Спорт».

Бразилец пополнил ряды «армейского» коллектива в сентябре прошлого года. В текущем сезоне защитник провел 16 поединков во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и четырьмя голевыми передачами.

После 18 туров ЦСКА с 28 баллами занимает лишь восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.