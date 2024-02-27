Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок ЦСКА верит, что попадёт в сборную Бразилии

27 Февраля 2024 • 09:00 Комментировать

Защитник московского ЦСКА Келлвен считает, что ему по силам пробиться в сборную Бразилии из российского клуба.

«Реально ли из ЦСКА попасть в сборную Бразилии? Без всякого сомнения могу сказать, что это реально. Уверен: если буду хорошо работать, то сумею достичь вызова в сборную и попаду туда», - цитирует Келлвена «РБ Спорт».

Бразилец пополнил ряды «армейского» коллектива в сентябре прошлого года. В текущем сезоне защитник провел 16 поединков во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и четырьмя голевыми передачами.

После 18 туров ЦСКА с 28 баллами занимает лишь восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сборная Бразилии Дуглас Келлвен ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» хочет вернуть двух звёзд Замена Анчелотти: «Реал» выбрал нового главного тренера Абаскаль выбрал основного вратаря в «Спартаке» ​Назван клуб, который мечтает возглавить Хаби Алонсо ​«Ливерпуль» возглавит один из трёх тренеров – названы имена «Манчестер Сити» готов продать де Брёйне - озвучена сумма ​Мбаппе ответил на щедрое предложение «Манчестер Юнайтед» Гюлер принял решение о карьере в «Реале» Гвардиола и Артета продвигают громкое нововведение в АПЛ «Барселона» может остаться без тер Штегена
Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ «Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» Роналду, угомонись, хватит позориться, имей совесть Тухель покинет «Баварию» в конце сезона
Спортивные новости
Стали известны все пары первого раунда Кубка Гагарина Московское «Динамо» совершило камбэк и вырвало победу в овертайме у ЦСКА в КХЛ «Металлург» обыграл «Авангард» и финишировал первым в Восточной конференции КХЛ Фёдор Канарейкин – о достижении Гусева: «Рекорд Мозякина побить, это надо иметь большой талант» Андрей Чесноков – об игре Меншика: «Он классный теннис показывает» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 27 Февраля
10:25 · Россия. Премьер-лига
Быстров: «Налог на легионеров — это отлично»
10:14 · Россия. Премьер-лига
Келлвен: «Мне очень понравился снег, а мой сын вообще в восторге»
09:35 · Россия. Премьер-лига
Келлвен считает, что сборная России способна выиграть чемпионат мира по футболу 1
09:32 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Спартака» Глушаков нашёл себе новый клуб официально
09:23 · Россия. Премьер-лига
Келлвен — о Федотове: «Тренер для нас как батя»
09:13 · Россия. Премьер-лига
Келлвен: «Мойзес — лучший танцор в ЦСКА»
09:00 · Россия. Премьер-лига
Игрок ЦСКА верит, что попадёт в сборную Бразилии
08:25 · Россия. Премьер-лига
Барриос назвал условие трансфера Хамеса в «Зенит»
26 Февраля
23:55 · Россия. Премьер-лига
Карасёв: «Мне не сложно объяснить своё решение в микрофон, никаких проблем»
23:06 · Россия. Премьер-лига
Руслан Нигматуллин рассказал, почему объяснение своих решений арбитрами – хорошо для футбола
22:19 · Россия. Премьер-лига
Дзагоев подтвердил, что проходит стажировку в ЦСКА
22:18 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тукманов считает, что этой весной у «Торпедо» нет шансов вернуться в РПЛ
22:10 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв поделился прогнозом на матч «Зенита» со «Спартаком»
22:01 · Россия. Премьер-лига
Масалитин считает, что Дзагоеву рано становиться тренером
21:51 · Россия. Мелбет-Первая лига
Бояринцев назвал самые удивившие отставки Первой лиги
Все новости
Рекомендуем