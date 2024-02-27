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Барриос назвал условие трансфера Хамеса в «Зенит»

27 Февраля 2024 • 08:25 Комментировать

Хавбек сборной Колумбии и петербургского «Зенита» Вильмар Барриос высказался насчет возможного трансфера соотечественника Хамеса Родригеса в стан «сине-бело-голубых».

«Если будет хорошее предложение, то я могу его представить в «Зените». Хамес поможет абсолютно любой команде, повысит ее уровень, я в этом уверен. Он в отличной форме», - передают слова полузащитника «Известия».

В Европе Родригес известен по выступлениям за мюнхенскую «Баварию», «Монако» и мадридский «Реал». Сейчас колумбиец является игроком бразильского «Сан-Паулу». Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до 2025 года. Его трансферный ценник – пять миллионов евро.

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