Барриос назвал условие трансфера Хамеса в «Зенит»

Хавбек сборной Колумбии и петербургского «Зенита» Вильмар Барриос высказался насчет возможного трансфера соотечественника Хамеса Родригеса в стан «сине-бело-голубых».

«Если будет хорошее предложение, то я могу его представить в «Зените». Хамес поможет абсолютно любой команде, повысит ее уровень, я в этом уверен. Он в отличной форме», - передают слова полузащитника «Известия».

В Европе Родригес известен по выступлениям за мюнхенскую «Баварию», «Монако» и мадридский «Реал». Сейчас колумбиец является игроком бразильского «Сан-Паулу». Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до 2025 года. Его трансферный ценник – пять миллионов евро.