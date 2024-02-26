Карасёв: «Мне не сложно объяснить своё решение в микрофон, никаких проблем»

Российский арбитр Сергей Карасёв оценил официальное нововведение в матчах РПЛ и Кубка России. Теперь рефери будут объявлять свои решения по микрофону после того, как они просмотрели видеоповтор момента по системе ВАР.

«Возможно, будет легкое волнение, но после того, как первый раз каждый судья произнесет решение, это будет восприниматься как само собой разумеющееся. Для меня все это несложно, никаких проблем», - говорит Карасёв порталу «РБ Спорт».

Напомним, что заработает это нововведение уже совсем скоро – в матчах Премьер-лиги и Кубка России в рамках второй части сезона-2023/24.

Ранее Руслан Нигматуллин, бывший российский голкипер предположил, что это сделает футбол зрелищнее.