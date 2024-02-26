Руслан Нигматуллин рассказал, почему объяснение своих решений арбитрами – хорошо для футбола

Совсем недавно появилась официальная информация о том, что российские рефери будут объяснять свои решения болельщикам на стадионах после просмотра видеоповтора системы ВАР. Руслан Нигматуллин, бывший голкипер сборной России рассказал, как это может повлиять на российский футбол.

«Такое правило уже присутствует в других видах спорта. Например, в американском футболе это обычное дело. Что это может дать зрителю? Дополнительный элемент шоу, ведь каждая игра рассчитана на зрелище», - говорит Нигматуллин «РБ Спорт».

Отметим, что арбитров можно будет не только увидеть, но и услышать на стадионах совсем скоро – уже с весенней части сезона-2023/24 в российском футболе.