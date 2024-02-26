Матвей Сафонов назвал своё главное отрицательное качество

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов озвучил своё главное отрицательное качество. По его мнению, он не всегда может совладать с собственными эмоциями.

«Порой я бываю не сдержан. Стараюсь держаться, но те моменты, когда не получается, считаю своим минусом», - делится Матвей для Youtube-канала сборной России. Главным положительным качеством голкипер назвал собственное дружелюбие.

Напомним, что Сафонов – первый номер сборной России и «Краснодара», лидера Российской премьер-лиги. На данный момент в текущем сезоне у Матвея набралось 18 матчей, в которых в рамках РПЛ он пропустил всего 12 голов и сыграл восемь раз на ноль.