Клуб РПЛ отказался от услуг Глушакова

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков мог перейти в «Сочи».

Как утверждает портал «РБ Спорт», Глушаков в последние дни трансферного окна в России вел переговоры с «Сочи», однако в последний момент южане решили не подписывать 37-летнего полузащитника.

Напомним, этой зимой Глушаков провел два сбора с «Ростовом», после чего покинул расположение команды.

В первой части сезона футболист выступал за костромской «Спартак» из Второй лиги, за который провел семь матчей и записал на свой счет одну голевую передачу.

После 18 туров «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 11 очков.