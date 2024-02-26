Терёхин: «Порой решения арбитров бывают непонятными»

Бывший российский форвард столичного «Динамо» Олег Терёхин высказался на тему того, что главные арбитры матчей Российской премьер-лиги, а также и Кубка России будут публично объявлять по микрофону свои решения по итогу просмотра видеоповтора.

«Думаю, это правильно. Потому что порой решения арбитров бывают непонятными, а когда матч заканчивается, мы додумываем, что там на самом деле произошло», - делится Терёхин с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, ранее пресс-служба РФС объявила, что арбитры будут озвучивать свои решения публично после просмотра видеоповтора и обращения к системе ВАР.