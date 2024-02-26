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Сапета находится в расположении клуба Второй лиги

26 Февраля 2024 • 19:41 Комментировать

Опытный российский полузащитник, бывший игрок московского «Динамо» и екатеринбургского «Урала» Александр Сапета близок к тому, чтобы обрести себе новый клуб.

Как сообщает журналист Сергей Ильёв, 34-летний футболист находится в расположении клуба из Второй лиги Б, петербургского «Динамо». Вероятность того, что стороны подпишут контракт, весьма велика.

Сапета без профессионального футбола уже год. Прошлой зимой он покинул ульяновскую «Волгу», которая на тот момент являлась участником Мелбет-Первой лиги. После этого фамилия Сапеты всплывала по отношению к ряду команд, но он так нигде и не заиграл, уйдя в Медиалигу.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Сапета Динамо Санкт-Петербург
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