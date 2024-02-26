​«Зенит» поздравил Изидора – у форварда родился сынок

«Зенит» поздравил нападающего команды Вильсона Изидора. Возлюбленная по имени Совьен родила футболисту сына. Мальчику дали имя Лиам.

«Сине-бело-голубые поздравляют Вильсона и Совьен и желают молодым родителям и маленькому Лиаму отличного самочувствия и превосходного настроения!» - говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».

Всего за «Зенит» Вильсон Изидор провёл 14 официальных матчей. В них нападающий записал на свой счёт два гола.

Ближайший матч чемпионата России «Зенит» проведёт в субботу, 2 марта, - против «Спартака» на своём поле. После восемнадцати сыгранных туров питерская команда располагается на второй позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от «Краснодара» на два очка.