Назван лучший голкипер РПЛ по игре на выходах при навесах

Статистический портал «Рустат» назвал лучшего голкипера Российской премьер-лиги по игре на выходах при подачах и навесах в его штрафную площадку. Им стал Юрий Дюпин.

Так, у голкипера «Рубина» 30 удачных выходов при 30 подобных случаях. На втором месте Матвей Сафонов, голкипер «Краснодара» - 23 из 24. Замыкает тройку лидеров вратарь «Пари НН» Артур Нигматуллин – 19 из 20. На четвёртом месте расположился Илья Помазун из «Урала» - 15 из 16, а замыкает пятёрку Евгений Латышонок из «Балтики» - 14 из 14.

Напомним, что «Рубин» под руководством Рашида Рахимова занимает седьмое место турнирной таблицы Премьер-лиги с 28 баллами в кармане.

Незаменимые: Игроки РПЛ, которые отыграли все матчи первой части сезона без замен