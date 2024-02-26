Известна основная пара центральных защитников «Локомотива» на весну

Инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале назвал основную пару центральных защитников московского «Локомотива» на грядущую весну. Её костяк составят новичок, француз из «Страсбурга» Жерзино Ньямси, а также Евгений Морозов, 23-летний российский защитник.

«Играть Ньямси, судя по всему, будет в паре с Морозовым. Фассон пропустил почти все сборы из-за вызова в сборную Бразилии (вернулся лишь 17 февраля) и тренерский штаб пока делает ставку на россиянина», - пишет Карпов.

Напомним, что «Локо» по итогу 18 туров РПЛ расположился на чистом четвёртом месте турнирной таблицы, отставание от первого места – семь баллов.