Жирков ответил, хочет ли пройти стажировку у Семака в «Зените»

Экс-футболист национальной сборной России Юрий Жирков в настоящий момент учится на тренера. По словам Жиркова, он пока не думал о стажировке.

«Буду в Калининграде – пойду в «Балтику». Если буду в Москве, и куда-то пригласят или я сам куда-то захочу, то рассмотрю варианты», - цитирует Жиркова Sport24.

В то же время Жирков ответил на вопрос о том, хочет ли он пройти стажировку у главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«У меня в Питере ничего же нет, так что не знаю. Просто на пару дней съездить? Там не пару дней нужно. Надо побольше времени уделить: три или четыре дня. Возможно, и хотел бы, на данный момент не знаю, а там посмотрим, как всё сложится», - сказал Жирков.

По ходу своей игровой карьеры Юрий Жирков выступал за ряд клубов, в том числе за московский ЦСКА, «Зенит» и «Челси». Последней командой в карьере Жиркова стали «Химки», откуда футболист ушёл летом 2022 года.