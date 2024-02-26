Инсайдер: «Тимур Сулейманов сильно прибавил на сборах «Локомотива»

Инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале поведал о том, как за зимние сборы спрогрессировал резервный нападающий столичного «Локомотива» Тимур Сулейманов.

«Сулейманов прибавил сильно, настоящий трудяга с характером, тренируется бешено. Вдобавок, он дисциплинированный игрок. Хоть Дзюба и номер один в составе на его позицию, а роль Тимура его подменять ибороться с Хамуличем за попадание с состав — он не унывает и только лишь еще больше трудится», - пишет Карпов.

Напомним, что Сулейманов перебрался в «Локомотив» в летнее трансферное окно. В текущем сезоне Тимур оформил в 25 матчах за клуб восемь голов и один ассист.

Ранее Карпов рассказал, как проходит адаптация у новичка атаки «Локо» Саида Хамулича.