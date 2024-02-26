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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Заболотный хочет, чтобы «Сочи» остался в РПЛ

26 Февраля 2024 • 18:29 Комментировать
Балтика
...
Сочи
03.03 19:00

Бывший форвард «Сочи» Антон Заболотный, выступающий ныне за ЦСКА, поделился комментарием о неудачных результатах южан в текущем сезоне.

«У них очень тяжелое время, переживаю за них. Хочу, чтобы «Сочи» остался и играл в РПЛ. У меня там много друзей», — заявил Заболотный «Спорт-Экспрессу».

Напомним, 32-летний нападающий выступал за «Сочи» с 2019 по 2021 год, после чего перебрался в ЦСКА.

Сейчас «Сочи» занимает последнее место в чемпионате России, имея в своем активе всего 11 баллов после 18 сыгранных туров. До спасительной зоны южанам не хватает восемь очков.

Возобновление РПЛ после зимней паузы состоится уже 1 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
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