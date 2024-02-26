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Денис Адамов: «У «Сочи» зимой заново построилась команда, я в них верю»

26 Февраля 2024 • 18:04 Комментировать

Денис Адамов, бывший голкипер «Сочи», а ныне страж ворот питерского «Зенита» оценил положение своей бывшей команды. И выразил надежду, что она сможет остаться в Премьер-лиге, несмотря на последнее место на данный момент.

«Непростой календарь, да и туров немного. Однако заново построилась команда зимой, полсостава сменили, новый тренер. Есть всё для того, чтобы добиться результата. Всё в их руках и ногах. Во всяком случае, я в «Сочи» верю», - говорит Адамов телеканалу «Матч ТВ».

«Сочи» зимой возглавил испанский тренер Роберт Морено. Клуб значительно изменился, подписав нескольких новичков, а также распрощавшись с некоторыми игроками.

До 14 места южан отделяют четыре очка, сейчас у «Сочи» 11 баллов в активе.

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Сочи Денис Адамов
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