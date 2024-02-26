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Денис Адамов – о Сутормине: «Было грустно, когда провожали Лёшу в «Сочи»

26 Февраля 2024 • 17:51 Комментировать

Этой зимой в карьере универсального полузащитника питерского «Зенита» Алексея Сутормина произошло значимое изменение. Он покинул питерский клуб и в рамках аренды будет играть в «Сочи».

Денис Адамов, голкипер «Зенита» выразил надежду на то, что Сутормин поможет южанам сохранить место в РПЛ.

«Всем немного грустно было, когда проводила Лёшу, он очень хороший человек. В первое время я именно с ним и Даней Круговым общался, как только в «Зенит» пришёл. Желаю ему удачи в клубе, который и для меня тоже много значит», - делится Адамов с «Матч ТВ».

Напомним, новый клуб Сутормина пока что занимает чистое 16-е, последнее место турнирной таблицы РПЛ.

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Зенит Сочи Алексей Сутормин Денис Адамов ещё теги
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