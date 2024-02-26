​Каманцев высказался насчёт объявления судейских решений в РПЛ

Павел Каманцев, который в Российском футбольном союзе возглавляет судейский комитет, высказался о нововведении в РПЛ и Кубке России. Ранее стало известно, что арбитры будут объявлять на стадионах о решениях, принятых после вмешательства ВАР.

По словам Каманцева, ИФАБ сейчас проводит этот тест в некоторых турнирах. Инструкции и правила нововведения пишет именно ИФАБ, а не РФС. Каманцев не исключает, что со временем система будет становиться всё более открытой. А пока объяснения судей будут краткими.

«Сейчас же слова арбитров должны быть предельно краткими и понятными, помогать болельщикам на стадионе разобраться в том, что происходит. Надеемся, что предоставленная нашей федерацией информация будет полезна для развития футбола во всем мире», - цитирует Каманцева «Чемпионат».

Матчи девятнадцатого тура Российской премьер-лиги пройдут 1, 2 и 3 марта.